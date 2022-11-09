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Пропавший мужчина выпал из окна многоэтажки на Гальянке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила погиб после падения из окна многоэтажного дома на Черноисточинском шоссе, 16. Он пропал за несколько дней до трагедии.

По словам очевидцев, трагедия произошла 8 ноября около 9 утра. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, он был жив после падения, но сильно травмировался. Однако в больнице тагильчанин скончался от полученных травм.

Также известно, что погибшего разыскивали полицейские и семья, так как он пропал 4 ноября. Мужчина ушел из дома на улице Дружинина, предварительно сообщив родственникам, что уложил спать ребенка и собирается ехать на работу. Однако там он так и не появился, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Падение#Многоэтажный дом#Гальянка#Черноисточинское шоссе
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