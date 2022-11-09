Пропавший мужчина выпал из окна многоэтажки на Гальянке в Нижнем Тагиле

Также известно, что погибшего разыскивали полицейские и семья, так как он пропал 4 ноября. Мужчина ушел из дома на улице Дружинина, предварительно сообщив родственникам, что уложил спать ребенка и собирается ехать на работу. Однако там он так и не появился, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.