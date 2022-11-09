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Сбивший насмерть женщину водитель автокрана из Нижнего Тагила избежал тюрьмы

Сегодня, 10:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле водитель автокрана избежал тюрьмы за сбитого насмерть пешехода

Водителю автокрана, который насмерть сбил 46-летнюю женщину на улице Балакинская в Нижнем Тагиле, вынесен приговор. Авария случилась 28 июня 2022 года.

В день трагедии водитель заявлял, что пешехода не видел пешехода, а только услышал удар. Сразу после этого он затормозил. Пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия.

По данным Отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель работал в ООО «Современные грузоподъёмные технологии». Его стаж вождения составляет 33 года. До происшествия он 29 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

С учетом смягчающих обстоятельств — признания вины, раскаяния, положительных характеристик, возмещения морального вреда и принесения изменений, а также состояния здоровья осужденного — суд принял решение назначить наказание сроком на два года лишения свободы условно, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на помощника прокурора Тагилстроевского района Наталью Евдокимову.

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