Сбивший насмерть женщину водитель автокрана из Нижнего Тагила избежал тюрьмы

В день трагедии водитель заявлял, что пешехода не видел пешехода, а только услышал удар. Сразу после этого он затормозил. Пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия.
По данным Отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель работал в ООО «Современные грузоподъёмные технологии». Его стаж вождения составляет 33 года. До происшествия он 29 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.
С учетом смягчающих обстоятельств — признания вины, раскаяния, положительных характеристик, возмещения морального вреда и принесения изменений, а также состояния здоровья осужденного — суд принял решение назначить наказание сроком на два года лишения свободы условно, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на помощника прокурора Тагилстроевского района Наталью Евдокимову.