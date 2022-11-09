Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов

Действительно, в одном дворе состояние пешеходных дорожек возле домов может резко отличаться. Все зависит от добросовестности УК или ТСЖ. Например, как рассказала редакции жительница дома на улице Зари, в межсезонье ей часто приходиться преодолевать препятствие в виде льда на тротуаре, чтобы добраться до остановки общественного транспорта.