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Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов

Сегодня, 08:41
Фото: TagilCity.ru

УК в Нижнем Тагиле не убирают лед с тротуаров

В межсезонье, когда в течение дня температура на улице меняется с плюса на минус, неприятным сюрпризом для жителей Нижнего Тагила становятся скользкие тротуары у подъездов. Далеко не все управляющие компании заботятся о безопасности жителей и убирают наледь на дорожках возле домов.

Жительница Вагонки едва не получила травму, поскользнувшись на льду возле подъезда дома на улице Валегинская. По ее словам, УК, обслуживающая дом, предприняла меры только после звонка с претензией, но при этом ограничилась посыпкой наледи песком.

Несколько дней было очень скользко, сплошной гололед, выходишь из подъезда и сразу скатываешься на парковку. При этом «Управляющая компания Дзержинского района» ничего не делала, хотя дворник каждый день работает и мусор грузит в мусоровоз. Пришлось звонить, оставлять заявку, чтобы почистили и посыпали. В тот же день это сделали, но я не понимаю, почему мы вообще должны о таком заявки оставлять, это же очевидно — убрать лед у подъездов, — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Посыпанный тротуар возле дома на улице Валегинская
Фото: TagilCity.ru

Также она отметила, что у соседних домов с другой УК наледь с тротуаров вычищена до асфальта.

Действительно, в одном дворе состояние пешеходных дорожек возле домов может резко отличаться. Все зависит от добросовестности УК или ТСЖ. Например, как рассказала редакции жительница дома на улице Зари, в межсезонье ей часто приходиться преодолевать препятствие в виде льда на тротуаре, чтобы добраться до остановки общественного транспорта.

Очищенная дорожка возле дома на улице Зари, 61Очищенная дорожка возле дома на улице Зари, 61
Лед на тротуаре возле дома на улице Зари, 47Лед на тротуаре возле дома на улице Зари, 47
Лед на тротуаре возле дома на улице Зари, 47Лед на тротуаре возле дома на улице Зари, 47
Очищенная дорожка возле дома на улице Зари, 61
Фото: TagilCity.ru
Возле нашего дома дворники УК «Огни Вагонки» убрали всю наледь день назад. Никаких проблем пройти нет. А вот у соседнего, где ТСЖ, сплошная скользкая корка. Причем там тротуар идет с горки под уклоном. С торца этого дома еще одна неочищенная дорожка из плит. С одной ее стороны есть как бы ступенька. Когда она заледеневает, подняться по ней невозможно. Люди протаптывают тропинку рядом, чтоб не травмироваться, — сообщила тагильчанка.

Если управляющая компания не устраняет наледь с тротуаров самостоятельно, то жителям стоит оставить заявку на выполнение работ. В случае, когда заявка проигнорирована УК, следует жаловаться в вышестоящие инстанции — управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила, государственную жилищную инспекцию и другие надзорные ведомства.

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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Управляющая компания#Лед#Тротуар
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