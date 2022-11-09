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Стало известно, кто погиб в ДТП с грузовиком под Екатеринбургом

Сегодня, 06:13
Фото: "Подслушано Красноуфимск" Вконтакте
Павел Малышев с сыном

Тренер по хоккею из Красноуфимска и его сын погибли в ДТП с грузовиком

Тренер по хоккею из Красноуфимска Павел Малышев и его 11-летний сын Александр скончались в результате ДТП, которое произошло на трассе под Екатеринбургом.

Авария случилась 8 ноября около 19:00 на 238 км автодороги Пермь-Екатеринбург. Установлено, что водитель Toyota Camry ехал со стороны Екатеринбурга. Он решил обогнать впереди идущий автомобиль, но не рассчитал достаточное для обгона расстояние. В результате иномарка влетела в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом, ехавший по встречной полосе. 

В результате 38-летний водитель и 11-летний пассажир скончались на месте происшествия. Ребенок в момент аварии находился на заднем сидении автомобиля, пристегнутый ремнями безопасности. Водитель грузовика не пострадал. 

На место ЧП выезжали руководители УГИБДД по Свердловской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в ведомстве. 

Авария случилась вечеромАвария случилась вечером
Иномарка пошла на обгон, но врезалась в грузовикИномарка пошла на обгон, но врезалась в грузовик
В результате отец и сын скончалисьВ результате отец и сын скончались
На данный момент проводится проверкаНа данный момент проводится проверка
Авария случилась вечером
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Погибший Павел преподавал хоккей в Детско-юношеской спортивной школе. Также он был одним из создателей «Марио пиццы» и «Точка Паб». Его команда ДЮСШ «Сокол» не раз побеждала в соревнованиях. Сын Павла тоже занимался хоккеем.

Невосполнимая, тяжелейшая утрата постигла родных и близких Павла, которых он так любил, осиротели юные «соколята», бизнес-сообщество города лишилось мудрого и успешного коллеги. Но в памяти всех, кто был ему близок, кто его знал и уважал, Павел останется навсегда, — сообщается в группе.
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