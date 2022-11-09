Стало известно, кто погиб в ДТП с грузовиком под Екатеринбургом

Авария случилась 8 ноября около 19:00 на 238 км автодороги Пермь-Екатеринбург. Установлено, что водитель Toyota Camry ехал со стороны Екатеринбурга. Он решил обогнать впереди идущий автомобиль, но не рассчитал достаточное для обгона расстояние. В результате иномарка влетела в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом, ехавший по встречной полосе.

В результате 38-летний водитель и 11-летний пассажир скончались на месте происшествия. Ребенок в момент аварии находился на заднем сидении автомобиля, пристегнутый ремнями безопасности. Водитель грузовика не пострадал.

На место ЧП выезжали руководители УГИБДД по Свердловской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в ведомстве.