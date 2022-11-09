В Нижнем Тагиле частичная мобилизация закончилась досрочно

Об окончании призыва тагильчан в рамках объявленных президентом 21 сентября мероприятий объявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Такое заявление он сделал в эфире телеканата «Тагил-ТВ».
Вице-мэр сказал, что в Нижнем Тагиле мобилизация завершилась 26 октября, а в целом по стране позднее - 28 октября. Конкретное число призванных жителей Нижнего Тагила он не озвучил.
Также он отметил, что в скором времени часть тагильчан, которые были мобилизованы, вернутся домой. Такое решение было принято 3 ноября решением спецкомиссии.
Причиной стало то, что во время призывных мероприятий правила частичной мобилизации регулярно дополнялись. В связи с этим часть мужчин не подходит под названные критерии. Поэтому их отправят домой.
Отметим, что в ряды армии призвали 300 тысяч человек. Часть находится на учениях, а некоторые в зоне СВО.