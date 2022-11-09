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В Нижнем Тагиле частичная мобилизация закончилась досрочно

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле завершилась частичная мобилизация в среднем на два дня раньше, чем в целом по России.

Об окончании призыва тагильчан в рамках объявленных президентом 21 сентября мероприятий объявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Такое заявление он сделал в эфире телеканата «Тагил-ТВ».

Вице-мэр сказал, что в Нижнем Тагиле мобилизация завершилась 26 октября, а в целом по стране позднее - 28 октября. Конкретное число призванных жителей Нижнего Тагила он не озвучил.

Также он отметил, что в скором времени часть тагильчан, которые были мобилизованы, вернутся домой. Такое решение было принято 3 ноября решением спецкомиссии.

Причиной стало то, что во время призывных мероприятий правила частичной мобилизации регулярно дополнялись. В связи с этим часть мужчин не подходит под названные критерии. Поэтому их отправят домой.

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Отметим, что в ряды армии призвали 300 тысяч человек. Часть находится на учениях, а некоторые в зоне СВО.

#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Нижний Тагил#Военные#Спецоперация#Призыв
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