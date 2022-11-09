В Нижнем Тагиле пройдут слушания о проекте бюджета

В Нижнем Тагиле назначена дата публичных слушаний о проекте бюджета

Публичные слушания о проекте бюджета города Нижний Тагил на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов назначена. Мероприятие состоится 29 ноября с 14.00 до 16.00.