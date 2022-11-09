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В Нижнем Тагиле пройдут слушания о проекте бюджета

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле назначена дата публичных слушаний о проекте бюджета

Публичные слушания о проекте бюджета города Нижний Тагил на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов назначена. Мероприятие состоится 29 ноября с 14.00 до 16.00.

Обсуждения состоятся в помещении малого зала Общественно-политического центра по адресу: проспект Ленина, дом 31. Организатором является городская администрация. Это следует из постановления, размещенного на сайте мэрии.

Сотрудники администрации должны будут принять все предложения горожан по обсуждаемому вопросу. Сделают они это с 11 по 25 ноября.

Предложения в этот период времени будут приниматься по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет № 313.

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В состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия входят: Алексей Бурдилов – заммэра города, руководитель рабочей группы, Алексей Буйнов - начальник юридического управления администрации, Алла Жернакова - начальник отдела по работе со СМИ и другие.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Публичные слушания#Проект бюджета#Бюджет города#Предложения
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