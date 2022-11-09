В Нижнем Тагиле пройдут слушания о проекте бюджета

Обсуждения состоятся в помещении малого зала Общественно-политического центра по адресу: проспект Ленина, дом 31. Организатором является городская администрация. Это следует из постановления, размещенного на сайте мэрии.
Сотрудники администрации должны будут принять все предложения горожан по обсуждаемому вопросу. Сделают они это с 11 по 25 ноября.
Предложения в этот период времени будут приниматься по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет № 313.
В состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия входят: Алексей Бурдилов – заммэра города, руководитель рабочей группы, Алексей Буйнов - начальник юридического управления администрации, Алла Жернакова - начальник отдела по работе со СМИ и другие.