В Нижнем Тагиле скользкие тротуары, а травмированный сотрудник УВЗ отсудил 20 тысяч

Аптечный рынок в Нижнем Тагиле делят десятки фармацевтических фирм. Спрос на медикаменты зависит от сезонных болезней. Тем не менее прибыль аптек составляет самую малую часть от общего объема продаж. Журналисты TagilCity.ru выяснили, кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и с какими нововведениями они вскоре столкнутся.
Таксист побил пассажирку в Нижнем Тагиле. Мужчина начал конфликт из-за того, что ему пришлось ожидать женщину в течение семи минут. Он схватил тагильчанку за волосы и несколько раз толкнул.
Некоторые управляющие компании в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов. Например, жительница Вагонки чуть не травмировалась, когда выходила из подъезда дома на улице Валегинская.
Пока Нижнем Тагиле безналичный расчет действует лишь в трамваях. В 2023-м году планируется ввести аналогичную систему в автобусах и маршрутках.
Тагильчанин получил травму во время работы на «Уралвагонзаводе». После этого его на время отстранили от должности, при этом не сохранив зарплату. При этом работодатель не предложил ему другую вакансию. Он подал иск в суд и отсудил у предприятия 20 тысяч рублей.