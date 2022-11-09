В Нижнем Тагиле скользкие тротуары, а травмированный сотрудник УВЗ отсудил 20 тысяч

Тагильчанин получил травму во время работы на «Уралвагонзаводе». После этого его на время отстранили от должности, при этом не сохранив зарплату. При этом работодатель не предложил ему другую вакансию. Он подал иск в суд и отсудил у предприятия 20 тысяч рублей.