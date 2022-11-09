TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле скользкие тротуары, а травмированный сотрудник УВЗ отсудил 20 тысяч

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле скользкие тротуары, а травмированный сотрудник УВЗ отсудил 20 тысяч рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 ноября.

Аптечный рынок в Нижнем Тагиле делят десятки фармацевтических фирм. Спрос на медикаменты зависит от сезонных болезней. Тем не менее прибыль аптек составляет самую малую часть от общего объема продаж. Журналисты TagilCity.ru выяснили, кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и с какими нововведениями они вскоре столкнутся.

Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Узнать подробнее

Таксист побил пассажирку в Нижнем Тагиле. Мужчина начал конфликт из-за того, что ему пришлось ожидать женщину в течение семи минут. Он схватил тагильчанку за волосы и несколько раз толкнул.

Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Некоторые управляющие компании в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов. Например, жительница Вагонки чуть не травмировалась, когда выходила из подъезда дома на улице Валегинская.

Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Узнать подробнее

Пока Нижнем Тагиле безналичный расчет действует лишь в трамваях. В 2023-м году планируется ввести аналогичную систему в автобусах и маршрутках.

Безнал планируется ввести в маршрутках Нижнего Тагила в 2023 году
Узнать подробнее

Тагильчанин получил травму во время работы на «Уралвагонзаводе». После этого его на время отстранили от должности, при этом не сохранив зарплату. При этом работодатель не предложил ему другую вакансию. Он подал иск в суд и отсудил у предприятия 20 тысяч рублей.

Травмированный тагильчанин отсудил у УВЗ 20 тысяч за невыплату зарплаты
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Травма#Работа#Суд#Управляющие компании#Лед#Таксист#Драка
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Вчера, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Сегодня, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Сегодня, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:14
Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году
Вчера, 21:16
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Сегодня, 11:22