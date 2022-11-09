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В Нижний Тагил поступили первые насадки для назальной COVID-вакцинации

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Первые насадки для вакцинации от коронавируса через нос уже поступили в Нижний Тагил.

Вакцинироваться этим способом можно будет уже в течение текущей рабочей недели. Первая партия находится в больнице №4 на Тагилстрое. В скором времени аналогичные насадки поступят во все медучреждения города, пишут ИА «Все новости».

В вышеуказанное медучреждение поступило две тысячи насадок-распылителей. Также на 9 ноября запланирован завоз 2,5 тысячи штук в поликлинику №3, а 10 ноября 1,5 тысячи насадок появится в Демидовской больнице. 11 ноября 6 тысяч насадок привезут в поликлинику №4.

Напомним, что процедура выглядит так: медработник «пшикает» вакцину в одну ноздрю, придерживая при этом другую. Перед процедурой нужно высморкаться, а после вакцинации, наоборот, воздержаться от очищения носа. Некоторое время нужно будет не есть, не пить и не курить. Через 21 день процедура повторяется.

Интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области
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Всего Свердловская область приобрела 300 тысяч насадок. Такая прививка рекомендована для тех, кто уже прививался традиционным способом.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Вакцинация#Коронавирус#Насадки#Больницы#Поликлиники
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