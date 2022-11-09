В Нижний Тагил поступили первые насадки для назальной COVID-вакцинации

Напомним, что процедура выглядит так: медработник «пшикает» вакцину в одну ноздрю, придерживая при этом другую. Перед процедурой нужно высморкаться, а после вакцинации, наоборот, воздержаться от очищения носа. Некоторое время нужно будет не есть, не пить и не курить. Через 21 день процедура повторяется.