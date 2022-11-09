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В Североуральске объявлен трехдневный траур по военным

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
На протяжении трех дней Североуральский городской округ будет прощаться с погибшими на спецоперации ВС РФ военными: Кириллом Малафеевым, Михаилом Хустнутдиновым, Максимом Бражниковым. Мужчин похоронят с 9 по 11 ноября. Увеселительные мероприятия в городе на эти дни отменены.

Панихиды по военнослужащим, отдавшим жизнь при исполнении долга, будут проведены в посёлке Калья и в Североуральске, сообщила администрация Североуральского ГО. От лица жителей муниципалитета власти принесли свои соболезнования родственникам военнослужащих.

На данный момент трехдневный траур - беспрецедентный случай для Свердловской области.

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Два дня назад в школе Екатеринбурга была торжественно открыта памятная доска скончавшемуся на СВО старшему лейтенанту Ярославу Лешукову. Мужчина выводил войска из-под артиллерийского обстрела врага, но сам погиб.

#Анна Варнакина#Происшествия#Североуральск#Операция на Украине#Военные#Смерть#Траур#Спецоперация
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