В Североуральске объявлен трехдневный траур по военным

Панихиды по военнослужащим, отдавшим жизнь при исполнении долга, будут проведены в посёлке Калья и в Североуральске, сообщила администрация Североуральского ГО. От лица жителей муниципалитета власти принесли свои соболезнования родственникам военнослужащих.
На данный момент трехдневный траур - беспрецедентный случай для Свердловской области.
Два дня назад в школе Екатеринбурга была торжественно открыта памятная доска скончавшемуся на СВО старшему лейтенанту Ярославу Лешукову. Мужчина выводил войска из-под артиллерийского обстрела врага, но сам погиб.