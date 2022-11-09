В Североуральске объявлен трехдневный траур по военным

На протяжении трех дней Североуральский городской округ будет прощаться с погибшими на спецоперации ВС РФ военными: Кириллом Малафеевым, Михаилом Хустнутдиновым, Максимом Бражниковым. Мужчин похоронят с 9 по 11 ноября. Увеселительные мероприятия в городе на эти дни отменены.

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