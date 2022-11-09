В Сочи в начале декабря пройдет Конгресс молодых ученых

Во второй раз на данном мероприятии соберутся представители академической среды: университетов и научно-исследовательских институтов, предпринимательского сообщества, государственных корпораций. А главное – конгресс посетят молодые учёные, победители конкурсов грантов, студенты и школьники. В этом году на мероприятии побывают не только участники из России. Ожидается присутствие международных специалистов из более чем 40 стран мира. Об этом пишет newsnn.ru.
По заявлению заместителя председателя Правительства РФ, сопредседателя координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрия Чернышенко, в 2021 году Первый Конгресс молодых ученых собрал свыше 3000 участников и превратился в крупнейшую площадку для обсуждения научно-технологического развития РФ. “В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы”, – отметил Чернышенко.
В программе мероприятий конгресса предусмотрено 7 тематических блоков, которые посвящены актуальным темам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это “Инициативы Десятилетия науки и технологий в России”, “Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития”, “Слагаемые научного и технологического суверенитета”, “Новое пространство международного научно-технического сотрудничества”, “Наука и общество: среда доверия”, “Школа РНФ”, “Лекции и практикумы ведущих ученых”.
Работа основных треков предполагает проведение порядка 100 мероприятий, где участники конгресса поговорят о главных направлениях в деятельности научного сообщества с целью развития технологического суверенитета и ключевых технологий.
На сайте мероприятия конгресс.наука.рф можно ознакомиться с архитектурой деловой программы Конгресса молодых ученых.
Генеральным информационным партнером конгресса выступает холдинг 1MI.