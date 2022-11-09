В Сочи в начале декабря пройдет Конгресс молодых ученых

Во второй раз на данном мероприятии соберутся представители академической среды: университетов и научно-исследовательских институтов, предпринимательского сообщества, государственных корпораций. А главное – конгресс посетят молодые учёные, победители конкурсов грантов, студенты и школьники. В этом году на мероприятии побывают не только участники из России. Ожидается присутствие международных специалистов из более чем 40 стран мира. Об этом пишет newsnn.ru.