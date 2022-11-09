Валерий Лимаренко: Помогая инвесторам, мы создаем новые стимулы для нашей экономики

В Сахалинской области действует целая система мер поддержки бизнеса. Кроме того, налажен диалог островной власти с предпринимательским сообществом. Например, в регионе запущен сервис «Сахалин.Онлайн для бизнеса» для работы с обращениями предпринимателей, ежемесячно проходят заседания инвестиционного совета и рабочих групп. В рейтинге регионов по показателю административного давления за 2022 год островной регион поднялся с 49 на 16 место. Внедрён контроль за сроками оказания услуг для бизнеса, услуги предоставляются комплексно в электронном виде.