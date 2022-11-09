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Валерий Лимаренко потребовал чистить дороги Южно-Сахалинска по единому стандарту

Сегодня, 11:50
пресс-службы правительства Сахалинской области
Вопросы благоустройства в Сахалинской области взяты под контроль губернатора

Обеспечить одинаковый уровень чистоты на автодорогах в столице островного региона потребовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Все вопросы благоустройства региона у него на постоянном контроле, он вникает во все детали мероприятий по обеспечению комфортности и безопасности проживания на островах. В том числе и по вопросам уборки улиц и автодорог. Губернатор подчёркивает: людей не интересует, кто отвечает за порядок на разных участках дорог, но они должны быть чистыми и обустроенными.

Поясним: муниципальный и региональный стандарты уборки дорог отличаются, поскольку большая часть областных трасс находится за пределами города. К примеру, муниципальные дороги техника убирает 30 раз в месяц, региональные – 10.

Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания поручил областному министерству транспорта перейти на уборку дорог по единому стандарту.

– Южно-Сахалинск является одним из самых чистых городов. Это результат большой комплексной работы, проделанной нами за последние годы.  Однако из-за различий в стандартах, в соответствии с которыми осуществляется уборка улиц, некоторые дороги чистят недостаточно качественно. Это недопустимо. Необходимо немедленно исправить документацию и начать работать по-новому. Везде должно быть одинаково чисто, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Напомним, Валерий Лимаренко добился перевода автодороги Южно-Сахалинск – Оха, протяженностью 833,6 км, из областной собственности в федеральную с 2021 года. Это позволило привлечь в область федеральные средства на содержание и ремонт этой дороги. А также направить высвободившиеся финансы из казны региона на муниципальные дороги и улицы. Портал Sakh.online отмечает: с 2021 года финансирование содержания и текущего ремонта местных дорог и улиц в населённых пунктах увеличено в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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