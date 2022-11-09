Выбросившего семимесячного сына из окна жителя Байкалово оправдал суд

Согласно материалам суда, 28 июля 2020 года мужчина выпивал со своей супругой. По ее словам, он увеличивал звук на колонке и подносил к уху сына. От этого ребенок громко плакал. Это раздражало обвиняемого и в результате он поссорился с женой. В какой-то момент он ударил ее несколько раз, а затем подошел к сыну и ударил его по голове.