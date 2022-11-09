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Выбросившего семимесячного сына из окна жителя Байкалово оправдал суд

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
Жителя Байкаловского района Степана, который получил почти 9 лет лишения свободы за то, что выбросил из окна плачущего семимесячного ребенка, оправдал Свердловский областной суд. Он не усмотрел в его действиях состава преступления.

Ранее Степан уже был трижды судим за побои и кражи, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

Согласно материалам суда, 28 июля 2020 года мужчина выпивал со своей супругой. По ее словам, он увеличивал звук на колонке и подносил к уху сына. От этого ребенок громко плакал. Это раздражало обвиняемого и в результате он поссорился с женой. В какой-то момент он ударил ее несколько раз, а затем подошел к сыну и ударил его по голове.

Ребенок продолжил плакать, тогда Степан взял его и выбросил в окно. Ребенка спасло то, что супруги проживали в одноэтажном частном доме и падение на траву. Испугавшись мужчина вылез в окно и передал сына жене. После этого он ушел и рассказал о произошедшем знакомой. Та впоследствии обратилась к участковому.

В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего. 12 июля 2022 года Степан был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Однако с приговором он был не согласен и обжаловал его в Свердловском областном суде.

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Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что «инкриминируемое ему деяние с прямым умыслом не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, не подтверждается собранными по делу доказательствами, судом не учтены обстоятельства, которые свидетельствуют об отсутствии в действиях Галышева состава преступления». В результате приговор был отменен и мужчина вышел на свободу.

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