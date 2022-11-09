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За слова о тунеядстве пьяная женщина убила свою мать в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пьяная женщина убила свою мать за слова о тунеядстве

В Нижнем Тагиле дочь убила маму во время пьяных посиделок. ЧП случилось в дневное время 25 июня в доме № 70 на улице Металлургов.

Известно, что во время посиделок, пьяные женщины поссорились. Причиной послужило то, что 76-летняя мама сказала 46-летней дочке, что та тунеядец. Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на данные прокуратуры.

В какой-то момент пожилая женщина стала прогонять дочь из дома. В этот момент женщина в ярости схватилась за нож и стала бить им маму. Она сумела нанести пенсионерке 11 ножевых ранений в шею и одно в зону плеча.

Жертва скончалась на месте. Осознав содеянное, женщина позвонила по телефону 112.

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Суд признал ее вину по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщине вынесли приговор – восемь лет отбывания в колонии общего режима.

#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Мать#Мама#Нож#Посиделки#Конфликт
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