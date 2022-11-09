За убийство друга кувалдой житель Североуральска получил 10 лет тюрьмы

Предположительный убийца – 22-летний местный житель. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что 21 октября прошлого года в ночное время мужчины находились в гаражном кооперативе поселка Черемухово в нетрезвом состоянии.
В какой-то момент приятели стали соревноваться, кто сильнее. Победу одержал 26-летний приятель. Тогда 22-летний юноша взял в руки кувалду из металла и забил его до смерти.
Мужчина пытался убежать, но друг достиг его у дороги и добил. Пострадавший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.
Виновному назначили 10 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить пострадавшей стороне 1 млн рублей.