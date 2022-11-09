Житель Нижнего Тагила покусал полицейского при задержании

На 29-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что 11 октября этого года мужчина, будучи пьяным, а также под воздействием наркотиков, при задержании отказывался ехать в полицию. Также он пытался избавиться от наркотика, который при нем обнаружили.
Когда мужчина стал убегать, полицейский догнал его, повалил и обхватил руками для задержания. За это убегающий укусил полицейского за первый палец правой кисти. Страж порядка испытал физическую боль и остался со ссадинами.
Уголовное дело передано в суд. Тагильчанину грозит до пяти лет тюрьмы.