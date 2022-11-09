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Житель Нижнего Тагила покусал полицейского при задержании

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI

За укус полицейского за палец жителю Нижнего Тагила грозит пять лет тюрьмы

Жителя Нижнего Тагила будут судить за применение насилия в отношении полицейского, а также за незаконный оборот наркотиков.

На 29-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что 11 октября этого года мужчина, будучи пьяным, а также под воздействием наркотиков, при задержании отказывался ехать в полицию. Также он пытался избавиться от наркотика, который при нем обнаружили.

Когда мужчина стал убегать, полицейский догнал его, повалил и обхватил руками для задержания. За это убегающий укусил полицейского за первый палец правой кисти. Страж порядка испытал физическую боль и остался со ссадинами.

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Уголовное дело передано в суд. Тагильчанину грозит до пяти лет тюрьмы.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Укус#Насилие#Полицейский#Наркотики
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