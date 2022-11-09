Жители Нижнего Тагила просят президента и губернатора проверить УК «ЖЭУ №1»

Жители Нижнего Тагила продолжают выступать против деятельности управляющей компании «ЖЭУ №1» под руководством Ольги Иванковой. Новая инициатива последовала после судебного разбирательства и активности «Народного коммунального контроля» в отношении УК. На этот раз активисты решили отправить коллективное обращение президенту России и главе региона с просьбой проверить деятельность «ЖЭУ №1» и ее владельца.
Методы работы компании, получающей миллионы, вызывает возмущение и реальное опасение присвоения денег жителей, — следует из текста обращения.
Тагильчане подозревают руководство УК в обналичивании и нецелевом расходовании денежных средств жильцов. Информационная открытость «ЖЭУ №1», со слов горожан, вызывает сомнение. К выводу денег, считают они, могут быть причастны подконтрольные Иванковой и ее родственникам организации, такие как «ОСТ-Ремонт» и «Олимп».
9 ноября активисты вышли на улицы города, чтобы другие тагильчане, недовольные работой управляющей компании «ЖЭУ №1», смогли присоединиться к инициативе. В первый же день обращение собрало более 324 подписей. Некоторые прохожие пожаловались, что не могут добиться от управляющей компании Ольги Иванковой выполнения обязательств по обслуживанию многоэтажек.
У нас стоят дома, как трущобы, их ни разу не белили и не ремонтировали. Я живу одна, плачу каждый месяц 800 рублей, а вот такие дома стоят. Куда уходят эти деньги? Что и где ремонтируют — не знаю, — поделилась жительница дома № 33 на улице Выйской.
Напомним, суд аннулировал протоколы общего собрания о переходе дома №1 на Октябрьском проспекте в управление компании «ЖЭУ №1». Коллективный иск на представительниц многоэтажки подали жильцы, которые настаивали, что не подписывали бюллетени о смене действующей УК. Это подтвердила и почерковедческая экспертиза. Подписи жильцов, следует из выводов специалистов, были подделаны.