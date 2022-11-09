Жители Нижнего Тагила просят президента и губернатора проверить УК «ЖЭУ №1»

9 ноября активисты вышли на улицы города, чтобы другие тагильчане, недовольные работой управляющей компании «ЖЭУ №1», смогли присоединиться к инициативе. В первый же день обращение собрало более 324 подписей. Некоторые прохожие пожаловались, что не могут добиться от управляющей компании Ольги Иванковой выполнения обязательств по обслуживанию многоэтажек.