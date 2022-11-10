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142 миллиона рублей потратит Нижний Тагил на закупку двух ретро-трамваев

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI

Нижний Тагил закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей

Два пассажирских трамвая в стиле ретро приобретет Нижний Тагил за 142 миллиона рублей для проведения экскурсий. Предложения от подрядчиков собирают до 17 ноября, а уже 10 декабря машины будут стоять в городском автопарке.

Аукцион на покупку двух пассажирских транспортных средств, самоходных низкопольных ретро-трамваев, объявила администрация Нижнего Тагила. Местом проведения публичной продажи стала площадка «Росэлторг».

Со слов представителей «Уралтрансмаша», поставщиком вагонов станет завод из УрФО, сообщает «Интерфакс-Урал».

Пассажирский транспорт будет использован для перевозки жителей и гостей Нижнего Тагила по наиболее привлекательным путям перемещения туристов. Также Центр развития туризма информировал, что старинные вагоны иногда будут выходить на городские маршруты.

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Ранее сообщалось, что два ретро-трамвая были доставлены в Нижний Тагил в честь 300-го юбилея города. Завод-изготовитель привез транспорт 11 августа.

#Нижний Тагил#Трамвай#Туризм#Туризм в Нижнем Тагиле#Транспорт#Анна Варнакина
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