142 миллиона рублей потратит Нижний Тагил на закупку двух ретро-трамваев

Аукцион на покупку двух пассажирских транспортных средств, самоходных низкопольных ретро-трамваев, объявила администрация Нижнего Тагила. Местом проведения публичной продажи стала площадка «Росэлторг».
Со слов представителей «Уралтрансмаша», поставщиком вагонов станет завод из УрФО, сообщает «Интерфакс-Урал».
Пассажирский транспорт будет использован для перевозки жителей и гостей Нижнего Тагила по наиболее привлекательным путям перемещения туристов. Также Центр развития туризма информировал, что старинные вагоны иногда будут выходить на городские маршруты.
Ранее сообщалось, что два ретро-трамвая были доставлены в Нижний Тагил в честь 300-го юбилея города. Завод-изготовитель привез транспорт 11 августа.