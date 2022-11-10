142 миллиона рублей потратит Нижний Тагил на закупку двух ретро-трамваев

Нижний Тагил закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей

Два пассажирских трамвая в стиле ретро приобретет Нижний Тагил за 142 миллиона рублей для проведения экскурсий. Предложения от подрядчиков собирают до 17 ноября, а уже 10 декабря машины будут стоять в городском автопарке.