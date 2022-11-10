19 тонн зараженных яблок появятся в Екатеринбурге

Сотрудники Россельхознадзора нашли их на одной из баз областного центра. Известно, что яблоки были привезены их Азербайджана. Экспертиза показала, что они заражены калифорнийской щитовкой. Нашли их 8 ноября.
При этом специалисты разрешили отпускать их в продажу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Связано это с тем, что болезнь не опасна для человека, а может представлять угрозу лишь для растений.
Однако специалисты рекомендовали покупателям фруктов тщательно мыть водой все приобретенные яблоки.