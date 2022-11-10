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19 тонн зараженных яблок появятся в Екатеринбурге

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
На полках магазинов Екатеринбурга появятся 19 тонн зараженных яблок.

Сотрудники Россельхознадзора нашли их на одной из баз областного центра. Известно, что яблоки были привезены их Азербайджана. Экспертиза показала, что они заражены калифорнийской щитовкой. Нашли их 8 ноября.

При этом специалисты разрешили отпускать их в продажу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Связано это с тем, что болезнь не опасна для человека, а может представлять угрозу лишь для растений.

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Однако специалисты рекомендовали покупателям фруктов тщательно мыть водой все приобретенные яблоки.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Яблоки#Фрукты#Проверка
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