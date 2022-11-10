450 учеников из Нижнего Тагила стали членами Российского движения школьников

Это обучающиеся из младших, средних и старших классов школ №№ 12, 100, 9, 55, 25, 70, 41, 61, 80, 44, центра образования № 1, гимназии 86, гимназии и школы №9 поселка Уралец. Праздник в честь этого прошел 10 ноября в Городском дворце молодежи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.