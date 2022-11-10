Абрамченко: В Омской области рекультивируют свалки в рамках нацпроекта «Экология»

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что работу проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» — одной из частей нацпроекта «Экология». Чтобы ликвидировать в Омской области свалки, в регион ранее уже направляли порядка 300 млн рублей, которые были задействованы в подготовительных работах.
Абрамченко уточнила, что все подготовительные мероприятия закончены. Две крупные свалки в Омске будут ликвидированы. Известно, что такие скопления мусора оказывают отрицательное воздействие на экологию города и способствуют еще большему загрязнению воздуха.
Абрамченко объяснила также, что устранение свалок и экологическое оздоровление субъектов РФ является одним из приоритетных направлений работы правительства. До 2024 года президент поручил регионам ликвидировать 191 свалку, расположенную в пределах городской черты. Общая площадь таких территорий составляет 2,5 тыс. га. До конца будущего года должно быть ликвидировано 111 свалок.
Когда работа будет завершена, ее экологический эффект ощутят миллионы жителей страны.
На данный момент ликвидировано 40 подобных объектов более чем в 20 субъектах Российской Федерации, рабочие процессы на разной стадии ликвидации идут в отношении еще 50 свалок, пишет 360tv.ru.
Вице-премьер сообщает: уже видны наглядные результаты не только по рекультивации свалок — отмечается также эффективное применение этих территорий на пользу городов. Например, в Челябинске после успешной рекультивации бывшая свалка стала зоной для рекреации и проведения городских спортивных мероприятий.