Абрамченко: В Омской области рекультивируют свалки в рамках нацпроекта «Экология»

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что работу проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» — одной из частей нацпроекта «Экология». Чтобы ликвидировать в Омской области свалки, в регион ранее уже направляли порядка 300 млн рублей, которые были задействованы в подготовительных работах.