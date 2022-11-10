TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бабушка-«брокер» в Каменске-Уральском перевела мошенникам 6 млн рублей

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Мошенники обманули 76-летнюю пенсионерку из Каменска-Уральского, пообещав ей заработок на покупке и продаже акций. В результате бабушка-"брокер» лишилась более 6 миллионов рублей.

Звонок от неизвестных поступил пенсионерке 31 августа 2022 года. Женщина представилась финансовым аналитиком и предложила заработать с известной брокерской компанией. Пенсионерка согласилась.

В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей
Узнать подробнее

После этого по рекомендации женщины бабушка заказала банковскую карту через интернет. Затем ей стал звонить уже мужчина, представившийся брокером той же компании. Он убедил пострадавшую зарабатывать. Женщина приняла предложение.

Полмиллиона рублей перечислил телефонным мошенникам сотрудник тагильской колонии
Узнать подробнее

С 12 по 30 сентября бабушка перевела 6,3 миллиона рублей через банкомат мошенникам. Эти деньги она копила много лет. Все средства переводились на счета, которые сообщал «брокер». Когда деньги закончились мужчина перестал выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

В Кушве телефонные мошенники начали обманывать семьи мобилизованных
Узнать подробнее

Сама она уже в полиции призналась, что знала о подобном мошенничестве, а сотрудники банка предупреждали о возможном обмане во время снятия средств. С заявлением в полицию женщина обратилась 7 ноября. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В Екатеринбурге женщина испугалась потерять накопления и отправила деньги мошенникам
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Каменск-Уральский#Полиция#Мошенничество#Обман#Пенсионеры
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Вчера, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Вчера, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:14
Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году
8 ноября, 21:16
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Вчера, 11:22