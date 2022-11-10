Бабушка-«брокер» в Каменске-Уральском перевела мошенникам 6 млн рублей

Сама она уже в полиции призналась, что знала о подобном мошенничестве, а сотрудники банка предупреждали о возможном обмане во время снятия средств. С заявлением в полицию женщина обратилась 7 ноября. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.