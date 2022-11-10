Бабушка-«брокер» в Каменске-Уральском перевела мошенникам 6 млн рублей

Звонок от неизвестных поступил пенсионерке 31 августа 2022 года. Женщина представилась финансовым аналитиком и предложила заработать с известной брокерской компанией. Пенсионерка согласилась.
После этого по рекомендации женщины бабушка заказала банковскую карту через интернет. Затем ей стал звонить уже мужчина, представившийся брокером той же компании. Он убедил пострадавшую зарабатывать. Женщина приняла предложение.
С 12 по 30 сентября бабушка перевела 6,3 миллиона рублей через банкомат мошенникам. Эти деньги она копила много лет. Все средства переводились на счета, которые сообщал «брокер». Когда деньги закончились мужчина перестал выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.
Сама она уже в полиции призналась, что знала о подобном мошенничестве, а сотрудники банка предупреждали о возможном обмане во время снятия средств. С заявлением в полицию женщина обратилась 7 ноября. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.