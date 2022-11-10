«Черная пятница» в ИНВИТРО: Стоимость анализов снизится на 25% с 11 по 13 ноября

Пациенты чаще идут в лаборатории ИНВИТРО за «клиникой» (общим анализом) крови. Это исследование позволяет дать базовую оценку состояния организма, установить наличие воспаления или выявить изменение соотношения кровяных телец. После «клиники» по частоте обращений идет биохимия крови (пациенты чаще сдают базовый профиль). Во время исследования проводится количественная оценка компонентов крови. При помощи анализа устанавливают отклонения в работе внутренних органов. Третьим по частоте обращений в рейтинге клиентов ИНВИТРО является биохимическое исследование для оценки уровня витамина D, чей дефицит в организме провоцирует среди прочего хрупкость костной ткани, вялость и пониженное настроение. Четвертое место досталось анализу на определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ), дающему возможность оценить состояние щитовидной железы. Замыкает пятерку рейтинга популярности расширенный профиль «биохимии», который позволяет произвести более точную оценку того, как функционируют внутренние органы (в частности, печень и почки). Кроме того, анализ дает возможность оценить риск развития заболеваний сосудов и сердца и обнаружить грубые обменные патологии.