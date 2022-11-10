«Черная пятница» в ИНВИТРО: Стоимость анализов снизится на 25% с 11 по 13 ноября

Специалисты не устают повторять: чтобы обратиться за лабораторными исследованиями, повод искать не нужно. Чем регулярнее проводятся исследования крови, тем больше шансов у человека оставаться здоровым как можно дольше. Обратившись к результатам лабораторных проб, можно не только диагностировать новые недуги, но и проследить течение уже имеющихся болезней, а также значительно повысить качество жизни, откорректировав свои привычки для улучшения состояния здоровья.
К примеру, своевременно изученный врачом биохимический анализ крови позволит избежать многих проблем, например установить причину неполадок с пищеварением и устранить ее до развития серьезного недуга. Сдав клинический анализ, можно выявить анемию, заподозрить воспаление, вовремя уловить гематологические изменения, а затем, обратившись к доктору, избежать развития серьезной болезни, вовремя откорректировав нарушения работы организма, сообщают «Новые Известия».
В крови содержится почти полная информация о состоянии организма человека. Колебания состава крови происходят при минимальных изменениях в организме, зачастую отмечаемых задолго до развития симптоматики недугов. Делая расшифровку анализа, доктор своевременно предупреждает пациента об изменениях, чтобы откорректировать состояние и не допустить серьезных нарушений здоровья человека.
Пациенты чаще идут в лаборатории ИНВИТРО за «клиникой» (общим анализом) крови. Это исследование позволяет дать базовую оценку состояния организма, установить наличие воспаления или выявить изменение соотношения кровяных телец. После «клиники» по частоте обращений идет биохимия крови (пациенты чаще сдают базовый профиль). Во время исследования проводится количественная оценка компонентов крови. При помощи анализа устанавливают отклонения в работе внутренних органов. Третьим по частоте обращений в рейтинге клиентов ИНВИТРО является биохимическое исследование для оценки уровня витамина D, чей дефицит в организме провоцирует среди прочего хрупкость костной ткани, вялость и пониженное настроение. Четвертое место досталось анализу на определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ), дающему возможность оценить состояние щитовидной железы. Замыкает пятерку рейтинга популярности расширенный профиль «биохимии», который позволяет произвести более точную оценку того, как функционируют внутренние органы (в частности, печень и почки). Кроме того, анализ дает возможность оценить риск развития заболеваний сосудов и сердца и обнаружить грубые обменные патологии.
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