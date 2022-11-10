До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области

Пшеничный хлеб за прошедший год подорожал на 14,47% (до 83,83 за килограмм), а молоко на 17,53% (до 66,17 рубля за литр). Рис в октябре обходился покупателям в среднем в 129,3 рубля (+22,96%), вермишель стоила 128,28 рубля (+15,98%), а мука — 51,41 рубля (+10,8%).