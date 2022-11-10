До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области

Больше всего за указанный период в цене прибавили соль и сахар. Их стоимость поднялась соответственно до 17,43 рубля (+40,54%) и до 68,11 рубля (+29,55%).
Пшеничный хлеб за прошедший год подорожал на 14,47% (до 83,83 за килограмм), а молоко на 17,53% (до 66,17 рубля за литр). Рис в октябре обходился покупателям в среднем в 129,3 рубля (+22,96%), вермишель стоила 128,28 рубля (+15,98%), а мука — 51,41 рубля (+10,8%).
Также специалисты Свердловскстата зафиксировали увеличение цен на говядину, рыбу, подсолнечное и сливочное масло, яйца и гречку.
Из основных социально значимых продовольственных товаров в цене за год упали в основном овощи. Картофель свердловчанам можно было приобрести за 25,29 рубля (-32,14%), капуста стоила 20,39 рубля (-42,07%), репчатый лук — 25,34 рубля (-11,95%), а морковь — 27,71рубля (-33,66%). Кроме того, немного подешевели яблоки, пшено и курица.