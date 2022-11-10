Наводя мосты
Пожалуй, самым масштабным в регионе проектом ГЧП станет мост через реку Лену, который планируют возвести под Якутском. Концессионное соглашение с правительством республики Группа «ВИС» заключила в 2020 году. Сейчас, по словам Доева, холдинг выбирает подрядчика для проведения подготовительных работ: устройства проездов, водоотводных каналов, площадок для складов.
Якутск — единственный из 100 крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. «Мостовой переход обеспечит круглогодичную транспортную доступность 92% территории республики и обеспечит связь столицы республики и ее левобережной части с сетью железных дорог», — говорит Доев Дмитрий.
Мост длиною в 3 км сможет пропускать более 6 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что благодаря ему значительно возрастет поток грузоперевозок и снизится бюджетная нагрузка на логистику так называемого северного завоза. Также мостовой переход станет альтернативой небезопасным зимникам и паромам. При оптимистичном прогнозе первый транспорт поедет по новому мосту уже в 2024 году.
Еще один проект, реализуемый инфраструктурной Группой, — строительство SMART-поликлиники в республиканской столице. Новое шестиэтажное здание возведут в квартале Новопортовской. В нем будут взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация.
По словам Доева, проект призван решить задачи структурной перестройки системы здравоохранения Якутии. Новая поликлиника будет работать в формате SMART: это не только подключение к «умной» системе, позволяющей врачам получать доступ к анализам и данным обследований пациентов в электронном формате, но и эргономичность проектировки здания, разделение потока больных, оснащение по последнему слову техники. В частности, будет установлено оборудование для проведения телемедицинских консультаций.
На берегу озера Сайсары холдинг будет руководить возведением Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Там также разместятся два театра, выставочные залы, пространства для деловых мероприятий. Это позволит проводить в Якутии культурные фестивали международного уровня.
Дмитрий Доев подчеркивает, что отдельным архитектурным проектом станет обустройство общественного пространства вокруг Центра и набережной озера. Там появятся зоны для прогулок и отдыха и место станет точкой притяжения для жителей и туристов.