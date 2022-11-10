Мост длиною в 3 км сможет пропускать более 6 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что благодаря ему значительно возрастет поток грузоперевозок и снизится бюджетная нагрузка на логистику так называемого северного завоза. Также мостовой переход станет альтернативой небезопасным зимникам и паромам. При оптимистичном прогнозе первый транспорт поедет по новому мосту уже в 2024 году.