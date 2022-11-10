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ФСБ предотвратила тракт в Екатеринбурге

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Террористический акт предотвратила ФСБ в Екатеринбурге. 47-летний мужчина планировал теракт в отношении административного здания.

Он был задержан в результате совместной операции ФСБ по Свердловской области и органов военной контрразведки, сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, задержанный является сторонником организаций и движений, признанных на территории России террористическими и экстремистскими. Дома у него обнаруены и изъяты пять зсамодельных зажигательных устройств.

В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина планировал посеять панику, а также дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за приготовление к террористическому акту.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Теракт#ФСБ#Задержание
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