Он был задержан в результате совместной операции ФСБ по Свердловской области и органов военной контрразведки, сообщили в ведомстве.
По данным УФСБ, задержанный является сторонником организаций и движений, признанных на территории России террористическими и экстремистскими. Дома у него обнаруены и изъяты пять зсамодельных зажигательных устройств.
В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина планировал посеять панику, а также дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за приготовление к террористическому акту.