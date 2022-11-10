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Грузовик и Lada столкнулись под Нижним Тагилом. Пострадал 10-летний ребенок

Сегодня, 17:13
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Под Нижним Тагилом в результате аварии пострадал 10-летний ребенок

В результате столкновения KAMAZ и LADA Granta пострадал 10-летний ребёнок — пассажир легкового авто. ДТП случилось на шоссе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» на Северном подъезде 10 ноября.

На данный момент известно, что 49-летний шофёр тягача выезжал на Кушвинский тракт и не пропустил отечественную «легковушку». Машины столкнулись под Нижним Тагилом.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Медработники диагностировали множественные проблемы со здоровьем: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение голеностопа. Учащегося школы отправили домой после осмотра в медицинском учреждении.

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В отношении водителя KAMAZ составили административный протокол по делу о нарушении правил маневрирования и управлении неисправным транспортом. Шофёр грузовика рассказал, что причиной аварии стало то, что он не увидел легковой транспорт, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

#Анна Варнакина#Авария#Автомобиль#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
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