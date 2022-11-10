Грузовик и Lada столкнулись под Нижним Тагилом. Пострадал 10-летний ребенок

В отношении водителя KAMAZ составили административный протокол по делу о нарушении правил маневрирования и управлении неисправным транспортом. Шофёр грузовика рассказал, что причиной аварии стало то, что он не увидел легковой транспорт, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.