Грузовик и Lada столкнулись под Нижним Тагилом. Пострадал 10-летний ребенок

На данный момент известно, что 49-летний шофёр тягача выезжал на Кушвинский тракт и не пропустил отечественную «легковушку». Машины столкнулись под Нижним Тагилом.
Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Медработники диагностировали множественные проблемы со здоровьем: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение голеностопа. Учащегося школы отправили домой после осмотра в медицинском учреждении.
В отношении водителя KAMAZ составили административный протокол по делу о нарушении правил маневрирования и управлении неисправным транспортом. Шофёр грузовика рассказал, что причиной аварии стало то, что он не увидел легковой транспорт, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.