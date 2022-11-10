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Хирург, стоматолог и педиатры: Детская больница Тагила пополнилась молодыми врачами

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI

Детская больница Тагила пополнилась молодыми врачами

Восемь молодых специалистов приступили к работе в Детской городской больнице Нижнего Тагила.

Шесть педиатров, детский хирург и стоматолог, которые недавно окончили медвуз, вернулись работать в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Привлечь молодых специалистов к работе в городе удалось благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения и деятельности сотрудников больницы.

Пополнение кадрового состава положительно скажется как на медиках, так и пациентах больницы. Молодые врачи «разгрузят» действующих участковых педиатров, а также сократят время ожидания приема в поликлинике или оказания медпомощи на дому.

Молодые специалисты нужны больнице, как глоток свежего воздуха. Их вклад в рабочий процесс существенно повысит качество оказания медицинской помощи детям и подросткам. К нам на работу недавно вышли два ординатора: врач-педиатр и врач-невролог, ранее они проходили у нас стажировку, а сейчас стали частью нашего дружного и большого коллектива. Также ведётся серьёзная работа над имиджем и привлекательностью медучреждения для дальнейшего укрепления кадрового потенциала, — сказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Фото: пресс-служба Детской городской больницы

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» разработана с целью улучшить первичную медико-санитарную помощь. Срок ее реализации — с 2021 по 2025 годы. За это время в больницах Свердловской области отремонтируют поликлиники, улучшат условия работы медиков и приобретут современное оборудование для диагностики и лечения пациентов.

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#Ульяна Савина#Здоровье#Нижний Тагил#Эксклюзив#Медики#Детская городская больница#Молодые специалисты
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