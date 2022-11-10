Хирург, стоматолог и педиатры: Детская больница Тагила пополнилась молодыми врачами

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» разработана с целью улучшить первичную медико-санитарную помощь. Срок ее реализации — с 2021 по 2025 годы. За это время в больницах Свердловской области отремонтируют поликлиники, улучшат условия работы медиков и приобретут современное оборудование для диагностики и лечения пациентов.