Хирург, стоматолог и педиатры: Детская больница Тагила пополнилась молодыми врачами

Шесть педиатров, детский хирург и стоматолог, которые недавно окончили медвуз, вернулись работать в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Привлечь молодых специалистов к работе в городе удалось благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения и деятельности сотрудников больницы.
Пополнение кадрового состава положительно скажется как на медиках, так и пациентах больницы. Молодые врачи «разгрузят» действующих участковых педиатров, а также сократят время ожидания приема в поликлинике или оказания медпомощи на дому.
Молодые специалисты нужны больнице, как глоток свежего воздуха. Их вклад в рабочий процесс существенно повысит качество оказания медицинской помощи детям и подросткам. К нам на работу недавно вышли два ординатора: врач-педиатр и врач-невролог, ранее они проходили у нас стажировку, а сейчас стали частью нашего дружного и большого коллектива. Также ведётся серьёзная работа над имиджем и привлекательностью медучреждения для дальнейшего укрепления кадрового потенциала, — сказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» разработана с целью улучшить первичную медико-санитарную помощь. Срок ее реализации — с 2021 по 2025 годы. За это время в больницах Свердловской области отремонтируют поликлиники, улучшат условия работы медиков и приобретут современное оборудование для диагностики и лечения пациентов.