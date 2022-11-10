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Хозяева привязывали Нобеля к батарее в Каменске-Уральском. Теперь коту ищут новый дом

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском кота по кличке Нобель привязывали к батарее

Зооволонтёры забрали на передержку кота Нобеля, которого прежние хозяева привязывали к батарее в Каменске-Уральском. Теперь черно-белому зверю ищут новый дом.

Владельцы животного привязывали к трубам не только Нобеля, но и его друга. Ограниченных в передвижении зверей заметили социальные работники, когда пришли в неблагополучную семью для изъятия ребёнка. Причину своих действий свердловчане объяснили тем, что питомцы пакостили.

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Состояние животных на момент изъятия было нормальным: любимцы не были истощенными, их приблизительный возраст оценили примерно в год. Один кот уже пристроен, подошла очередь Нобеля, сообщила зооволонтёр Ирина Замятина изданию «КП-Екатеринбург».

Причину необычного имени жительница Каменска-Уральского тоже не стала скрывать. С её слов, кличка была выбрана из-за того, «что у него Нобелевская премия по обнимашкам». Кот оказался добродушным и ласковым. Волонтёры видят в нём хорошего компаньона для новой семьи.

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Ирина не может оставить кота себе из-за того, что у неё самой проживает 15 кошек. По этой причине Нобелю ищут любящих людей.

#Природа#Каменск-Уральский#Кот#Волонтеры#Животное#Домашние животные#Анна Варнакина
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