Хозяева привязывали Нобеля к батарее в Каменске-Уральском. Теперь коту ищут новый дом

Владельцы животного привязывали к трубам не только Нобеля, но и его друга. Ограниченных в передвижении зверей заметили социальные работники, когда пришли в неблагополучную семью для изъятия ребёнка. Причину своих действий свердловчане объяснили тем, что питомцы пакостили.