Инвалид-силач из Екатеринбурга Илья Трофимов давал интервью, покачивая гантель

«Чем больше делаешь, тем больше успеваешь», — говорит Илья Трофимов. — Под этим девизом люди творят историю. Ведь невозможно добиться полномасштабного успеха, интересуясь только одним делом.
Съемки героя проекта #безграничные_возможности2022 проходят дома у спортсмена в Екатеринбурге. Приятный доброжелательный сильный парень очень подвижен. Рядом оказывается гигантская гантель. Илья Трофимов невзначай берет гантель в левую руку, поднимает-опускает и продолжает:
В пауэрлифтинг меня привел мой тренер Бызов Евгений Аркадьевич. Я начал заниматься силовыми видами спорта с 2017 года.
Мы спрашиваем силача, какие спортивные дисциплины называются пауэрлифтингом для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. У Ильи ПОДА с 2013 года вследствие операции.
В пауэрлифтинге для лиц с ПОДА задействована верхняя часть тела. Мужчины и женщины выполняют жим лежа штанги на специальной скамье, — ответил спортсмен и перебросил гантель в правую руку.
На плечиках висит красно-черная футболка с белым номером 23 и фамилией ТРОФИМОВ. Мы спрашиваем про ее происхождение:
В 2020 году я пришел в следж-хоккей. Я поступил учиться в Уральский государственный университет физической культуры в Челябинске. Там в 2022 году получил приглашение во взрослую профессиональную сборную команду Челябинской области по следж-хоккею.
Владимир Каманцев, Илья Волков, Евгений Плотников стали героями для Ильи Трофимова. С этими следж-хоккеистами свердловчанин знаком лично.
Эти великие паралимпийцы для меня — символ целеустремленности и упорного труда. Я учусь у них преодолевать препятствия. Своим примером они учат меня совершенствовать мастерство, уважать конкурентов, — говорит свердловчанин.
Дома у спортсмена в Екатеринбурге блестит россыпь медалей. В деревянных рамочках висят дипломы за 1-е и 2-е места за соревнования на региональном и всероссийском уровнях.
Я, как и каждый спортсмен, стремлюсь победить. Победа — мечта любого, кто серьезно занимается спортом. Я уже стал частью команды, а потом — вратарем. Моя цель — войти в Паралимпийскую сборную по следж-хоккею, — рассказывает Илья.
Золотой значок ГТО нам увидеть пока не удалось. Илья совсем недавно сдал нормативы ГТО на «золото», и награда еще в пути. Мы душевно поздравляем Илью Трофимова с очередным крутым спортивным достижением.
Надо слушать тех, кто тебе помогает. Я благодарен людям, которые всегда были рядом и переживали за мои успехи. Это моя мама Елена Ивановна, тренеры, инструкторы. Не ленюсь и делаю все упражнения, которые задают, — говорит спортсмен.
Чувство нашего удивления возможностями, активностью и успехами молодого человека уже давно превысило отметку 100%. Но Илья добавляет, что для развития координации движений занимается еще и в аэротрубе. А чтобы развивать четкость и меткость, ходит на занятия по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Ты должен быть лучше каждый час, несмотря на невзгоды. Каждый день должен быть как новый. Чтобы результатами своих достижений гордиться, нужно одержать победу над собой, над своей ленью, — говорит Илья Трофимов.
«Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри», — Илья Трофимов цитирует Мухаммеда Али, а мы покидаем дом свердловского силача с фотографиями, видео и сильными впечатлениями от увиденного и услышанного.