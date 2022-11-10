Инвалид-силач из Екатеринбурга Илья Трофимов давал интервью, покачивая гантель

Чувство нашего удивления возможностями, активностью и успехами молодого человека уже давно превысило отметку 100%. Но Илья добавляет, что для развития координации движений занимается еще и в аэротрубе. А чтобы развивать четкость и меткость, ходит на занятия по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.