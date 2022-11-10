Из-за фур Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в пробки

В связи с этим с трудностями столкнулись работники складов. Речь идет о логопарке «Кольцовский», который располагается по адресу: Кольцовский тракт, 13/1, пишет издание Е1.
Отмечается, что на данной местности расположены знаки, запрещающие парковку.
Въезд и выезд в логопарк устроен по одной полосе в каждую сторону, и фуры мешают, что приводит к часовым пробкам, - рассказала местная жительница.
Также она добавила, что екатеринбуржцы не могут доехать до работы и обратно без заторов на дороге. На выезде они стоят примерно по полтора-два часа.
Также женщина рассказала, что автомобили работников склада не могут подъехать близко к пункту назначения и останавливаются на Кольцовском тракте. Оттуда гражданам приходится идти до места работы пешком. Там же, где стоят фуры.