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Из-за фур Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в пробки

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге дальнобойщики заблокировали дорогу

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге водители фур припарковались таким образом, что проезд к складам оказался заблокированным.

В связи с этим с трудностями столкнулись работники складов. Речь идет о логопарке «Кольцовский», который располагается по адресу: Кольцовский тракт, 13/1, пишет издание Е1.

Отмечается, что на данной местности расположены знаки, запрещающие парковку.

Въезд и выезд в логопарк устроен по одной полосе в каждую сторону, и фуры мешают, что приводит к часовым пробкам, - рассказала местная жительница.

Также она добавила, что екатеринбуржцы не могут доехать до работы и обратно без заторов на дороге. На выезде они стоят примерно по полтора-два часа.

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Также женщина рассказала, что автомобили работников склада не могут подъехать близко к пункту назначения и останавливаются на Кольцовском тракте. Оттуда гражданам приходится идти до места работы пешком. Там же, где стоят фуры.

#Происшествия#Новости УрФО#Пробка#Фуры#Нарушения парковки#Елена Озерова
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