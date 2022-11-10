Мастурбировавшего в подъезде извращенца проверит полиция Нижнего Тагила

По факту случившегося правоохранительными органами организована проверка. Личность злоумышленника устанавливается, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Действия мужчины засняла камера видеонаблюдения, установленная на общественной территории в Нижнем Тагиле. Правоохранители напоминают гражданам о необходимости сразу же сообщать о подобных ситуациях в полицию «для своевременного реагирования».
Напомним, что на действия извращенца пожаловались жители Нижнего Тагила 8 ноября. Со слов тагильчан, мужчина был совершенно голым. Люди опасаются за психологическое здоровье детей, которые могли увидеть произошедшее.