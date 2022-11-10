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Мастурбировавшего в подъезде извращенца проверит полиция Нижнего Тагила

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мастурбирующего в подъезде извращенца проверит полиция

Полицейские сообщили, что тагильчанина, которого заметили бегающего нагим по подъездам в доме по улице Карла Либкнехта, 11 в Нижнем Тагиле и мастурбирующего, найдут и проверят.

По факту случившегося правоохранительными органами организована проверка. Личность злоумышленника устанавливается, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Действия мужчины засняла камера видеонаблюдения, установленная на общественной территории в Нижнем Тагиле. Правоохранители напоминают гражданам о необходимости сразу же сообщать о подобных ситуациях в полицию «для своевременного реагирования».

На мастурбирующего в подъезде извращенца пожаловались жители Нижнего Тагила
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Напомним, что на действия извращенца пожаловались жители Нижнего Тагила 8 ноября. Со слов тагильчан, мужчина был совершенно голым. Люди опасаются за психологическое здоровье детей, которые могли увидеть произошедшее.

#Анна Варнакина#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Голый#Мастурбация
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