Мастурбировавшего в подъезде извращенца проверит полиция Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле мастурбирующего в подъезде извращенца проверит полиция

Полицейские сообщили, что тагильчанина, которого заметили бегающего нагим по подъездам в доме по улице Карла Либкнехта, 11 в Нижнем Тагиле и мастурбирующего, найдут и проверят.