Мэр Тагила рассказал о возможном запуске автобусов по Луганскому проспекту

Также известно, что при помощи совместной работы с «Сигнал-3», ГИБДД и управления горхозяйства, власти занимаются изучением вопросов, касающихся пассажиропотока. Какое примерное число граждан будут пользоваться маршрутами изучается. Это важно для понимания, будут ли автобусы востребованы на этом участке.