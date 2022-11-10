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Мэр Тагила рассказал о возможном запуске автобусов по Луганскому проспекту

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
По Луганскому проспекту возможно будет курсировать общественный транспорт. Возможность его пуска через Тагильский пруд сейчас обсуждается.

О продумывании этого вопроса рассказал глава города Владислав Пинаев. По данным мэра, так как вдоль дороги имеются остановки, в случае открытия маршрутов общественного транспорта с этим проблем не возникнет.

Также известно, что при помощи совместной работы с «Сигнал-3», ГИБДД и управления горхозяйства, власти занимаются изучением вопросов, касающихся пассажиропотока. Какое примерное число граждан будут пользоваться маршрутами изучается. Это важно для понимания, будут ли автобусы востребованы на этом участке.

Для создания новых маршрутов сперва нужно будет создать конкурс, после определить подрядчика, который будет осуществлять перевозку граждан. 

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Ранее, 12 августа, в Нижнем Тагиле открыли движение по Тагильскому мосту.

#Транспорт#Нижний Тагил#Движение#Мост#Проспект#Елена Озерова
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