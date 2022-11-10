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Мошенники выгнали пенсионерку из Екатеринбурга на улицу

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI

Под влиянием черных риелторов пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру

Черные риелторы вынудили бабушку из Екатеринбурга продать свою квартиру. Сейчас пожилая женщина находится в больнице из-за нервного срыва после происшествия.

Помимо продажи жилья, бабушка взяла три кредита на общую сумму 190 тысяч рублей, сообщает издание Е1 со ссылкой на сына жертвы аферистов.

Мужчина рассказал, что его матери позвонил мужчина, который представился полковником. Далее он сообщил, что ее данными завладели мошенники.

Потом на связь вышел «агент по недвижимости», который оформил на пенсионерку договор купли-продажи квартиры с ипотекой. Также по словам сына пострадавшей, сперва она оформила на себя три кредита, потом продала квартиру. Далее ей перевели деньги на счет, которые она также кому-то отправила.

В результате в полицию пострадавшие написали целых три заявления о разных видах мошенничества.

Известно, что риелторы уже вскрыли квартиру и выставили вещи в пострадавшей коридор. Сама пенсионерка была госпитализирована в больницу. После произошедшего у нее случился нервный срыв.

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Уголовное дело возбуждено за мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Бабушка#Риэлторы#Кредит#Квартира
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