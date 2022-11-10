Мошенники выгнали пенсионерку из Екатеринбурга на улицу

Потом на связь вышел «агент по недвижимости», который оформил на пенсионерку договор купли-продажи квартиры с ипотекой. Также по словам сына пострадавшей, сперва она оформила на себя три кредита, потом продала квартиру. Далее ей перевели деньги на счет, которые она также кому-то отправила.