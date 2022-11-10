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О ложной смерти мобилизованных жителям Свердловской области сообщают мошенники

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI

В Свердловской области родителям мобилизованных звонят мошенники

Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и сообщают о ложной смерти близких, а после просят перевести деньги за ускоренную перевозку погибших в Екатеринбург.

Об одном из случаев мошенничества рассказала жительница столицы Свердловской области. Муж женщины был мобилизован в сентябре. Спустя какое-то время екатеринбурженке начали поступать звонки от, якобы, сотрудников военкоматов.

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Жена мобилизованного уверена: если бы она задержалась в разговоре подольше, её наверняка начали бы «разводить» на деньги за ускоренную перевозку тела. В том, что звонили именно мошенники, женщина уверена. Причина в том, что люди на другом конце провода не смогли назвать адрес военного комиссариата, который представляют. Кроме того, муж свердловчанки появился на связи, сообщает Е1.

Жительница Свердловской области добавила, что подобные случаи поступают её знакомым с некоторой периодичностью на протяжении всего времени действия специальной военной операции на Украине. Женщина обратилась к правоохранителям.

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Военные комиссары рассказали, что о смерти близких сообщают родственникам лично. В случае, если им поступил телефонный звонок, семьи могут перезвонить в военкомат Свердловской области для сверки данных. Кроме того, перевозка тел осуществляется на бесплатной основе, отметили в ведомстве.

#Анна Варнакина#Военные#Спецоперация#Мобилизация#Телефонные мошенники#Военкомат#Свердловская область#Екатеринбург#Частичная мобилизация в России#Происшествия
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