О ложной смерти мобилизованных жителям Свердловской области сообщают мошенники

Жена мобилизованного уверена: если бы она задержалась в разговоре подольше, её наверняка начали бы «разводить» на деньги за ускоренную перевозку тела. В том, что звонили именно мошенники, женщина уверена. Причина в том, что люди на другом конце провода не смогли назвать адрес военного комиссариата, который представляют. Кроме того, муж свердловчанки появился на связи, сообщает Е1.