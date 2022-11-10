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«Облкоммунэнерго» подтвердило готовность к отопительному сезону

Сегодня, 07:20
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Сети «Облкоммунэнерго» получили заключение экспертов о готовности к функционированию во время подачи тепла.

3 ноября ресурсоснабжающая организация «Облкоммунэнерго» получила паспорт готовности электросетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2022–2023 годов от Минэнергетики России. 

Каждая электросетевая компания должна получить такой документ. Он является подтверждением того, что ее инфраструктура и персонал готовы к пиковым зимним нагрузкам. Потребители даже в сильные холода будут обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением. А на случай нештатных ситуаций в компании и ее подразделениях сформированы 76 аварийно-восстановительных бригад, подготовлено 310 единиц спецтехники и машин, обеспечен запас необходимых материалов и резервных источников электроснабжения, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.

Компания подготавливала сети к повышенной нагрузке в холода сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Специалисты повысили качество электроснабжения и надежность электросетевой инфраструктуры. Работы проводили в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Электроснабжение#Ресурсники
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