«Облкоммунэнерго» подтвердило готовность к отопительному сезону

3 ноября ресурсоснабжающая организация «Облкоммунэнерго» получила паспорт готовности электросетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2022–2023 годов от Минэнергетики России.
Каждая электросетевая компания должна получить такой документ. Он является подтверждением того, что ее инфраструктура и персонал готовы к пиковым зимним нагрузкам. Потребители даже в сильные холода будут обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением. А на случай нештатных ситуаций в компании и ее подразделениях сформированы 76 аварийно-восстановительных бригад, подготовлено 310 единиц спецтехники и машин, обеспечен запас необходимых материалов и резервных источников электроснабжения, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.
Компания подготавливала сети к повышенной нагрузке в холода сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Специалисты повысили качество электроснабжения и надежность электросетевой инфраструктуры. Работы проводили в рамках ремонтной и инвестиционной программ.