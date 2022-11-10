«Облкоммунэнерго» подтвердило готовность к отопительному сезону

Компания подготавливала сети к повышенной нагрузке в холода сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Специалисты повысили качество электроснабжения и надежность электросетевой инфраструктуры. Работы проводили в рамках ремонтной и инвестиционной программ.