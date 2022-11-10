Одноклассники подготовили квиз ко дню рождения В.И. Даля

Для того, чтобы обезопасить пользователей, в ОК используется капча — благодаря ей пользователи могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах. Кроме того, пользователи смогут узнать значения слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».