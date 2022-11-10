Рецидивист в федеральном розыске задержан в магазине Каменска-Уральского

Задержание стало возможным благодаря распространению ориентировок по торговым точкам, в которые мужчина мог приходить. Сигнал о посещении общественного места преступником поступил отряду силовиков, находящемуся на дежурстве. Вскоре предполагаемый рецидивист был пойман
Оперативники выяснили, что задержанный свердловчанин разыскивался правоохранителями на всероссийском уровне за грабеж. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, далее его передадут ведомству, инициировавшему розыск, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге женщине с 6-летним сыном удалось раскрыть преступление. Свердловчанка следовала за предполагаемым преступником до места его жительства, установила номер квартиры и этажа. Уже через один день злоумышленник был задержан.