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Рецидивист в федеральном розыске задержан в магазине Каменска-Уральского

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском задержали рецидивиста в федеральном розыске

32-летний преступник, который находится в федеральном розыске, посетил круглосуточный магазин на проспекте Победы в Каменске-Уральском, но был пойман сотрудниками Росгвардии.
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Задержание стало возможным благодаря распространению ориентировок по торговым точкам, в которые мужчина мог приходить. Сигнал о посещении общественного места преступником поступил отряду силовиков, находящемуся на дежурстве. Вскоре предполагаемый рецидивист был пойман

Оперативники выяснили, что задержанный свердловчанин разыскивался правоохранителями на всероссийском уровне за грабеж. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, далее его передадут ведомству, инициировавшему розыск, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

Женщина из Екатеринбурга раскрыла преступление вместе с 6-летним сыном
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Ранее в Екатеринбурге женщине с 6-летним сыном удалось раскрыть преступление. Свердловчанка следовала за предполагаемым преступником до места его жительства, установила номер квартиры и этажа. Уже через один день злоумышленник был задержан.

#Анна Варнакина#Криминал#Каменск-Уральский#Росгвардия#Полиция#Задержание#Преступник
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