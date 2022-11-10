TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рухнувшее ограждение в парке Металлургов в Нижнем Тагиле ставят на место

Сегодня, 07:36
Фото: Тагилстроевский район Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле восстанавливают рухнувшее ограждение в парке Металлургов

Подрядчик ООО «КапиталСтрой» начал восстановительные работы в Парке культуры и отдыха Металлургов. Рухнувшую часть ограждения ставят на место, сообщает администрация Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Поломка в обновленном парке была замечена тагильчанами 24 октября. Люди увидели, что в ограждении общественной территории не хватает фрагмента. Кроме того, жители Нижнего Тагила пожаловались на сломанную качель.

Из парка Металлургов в Нижнем Тагиле пропал фрагмент забора
Узнать подробнее

Глава администрации Тагилстроевского района Оксана Першина рассказала редакции TagilCity.ru, что требующий реконструкции забор заметили раньше, однако он упал до начала восстановительных работ.

«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качель
Узнать подробнее

Неизвестно, обрушилось ли ограждение самостоятельно или ему «помогли», однако правоохранители не могут утверждать о факте вандализма. Заявление о случившемся было направлено сотрудникам полиции Нижнего Тагила.

Фото: Тагилстроевский район Нижнего Тагила
Читайте также:
Дачники конфликтуют с председателем из-за забора в садах под Нижним ТагиломДвухметровый забор украден в Нижнем ТагилеНе надо лазить через забор. Тагильским ученикам открыли свободный вход в школу № 40

Менее, чем через месяц, фрагмент ограждения был восстановлен.

#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#Ремонт#Ограждение#Забор
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Вчера, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Вчера, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:14
Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году
8 ноября, 21:16
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Вчера, 11:22