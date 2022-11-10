Рухнувшее ограждение в парке Металлургов в Нижнем Тагиле ставят на место

Поломка в обновленном парке была замечена тагильчанами 24 октября. Люди увидели, что в ограждении общественной территории не хватает фрагмента. Кроме того, жители Нижнего Тагила пожаловались на сломанную качель.
Глава администрации Тагилстроевского района Оксана Першина рассказала редакции TagilCity.ru, что требующий реконструкции забор заметили раньше, однако он упал до начала восстановительных работ.
Неизвестно, обрушилось ли ограждение самостоятельно или ему «помогли», однако правоохранители не могут утверждать о факте вандализма. Заявление о случившемся было направлено сотрудникам полиции Нижнего Тагила.
Менее, чем через месяц, фрагмент ограждения был восстановлен.