Скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок

Скейт-площадка появилась на Площади Славы в декабре 2013 года. За девять лет конструкции на ней капитально ремонтировали два раза — в 2018 и 2021 годах. Тогда из-за изношенности рабочие заменяли почти 70% поверхности фигур и трамплинов.
Однако за год фанера снова стала непригодной для катания. Как пояснили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством, это произошло из-за эксплуатации площадки во время и после дождей, а также использования на ней спортивного оборудования, не предназначенного для катания. В итоге после последнего осмотра площадки было принято решение ее демонтировать.
15 августа 2022 года после комиссионного обследования всех элементов скейт-площадки, с учетом интенсивности эксплуатации оборудования, принято решение о демонтаже оборудования скейт-площадки в районе проспекта Дзержинского, — сообщили редакции в управлении городским хозяйством.
На сегодняшний день на все конструкции уже убраны. На месте работает техника, которая собирает остатки сооружений в скейт-парке. Все работы должны завершиться до 15 ноября.
Напомним, в сентябре этого года в лесопарковой зоне Пихтовые горы открылась самая большая в Нижнем Тагиле зона для скейтинга. Ее площадь составила одну тысячу квадратных метров. Площадка полностью выполнена из бетона. Такие же места для занятия экстремальными видами спорта есть в «Тагильской лагуне-2» и парке Металлургов на Тагилстрое.