Скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок

Однако за год фанера снова стала непригодной для катания. Как пояснили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством, это произошло из-за эксплуатации площадки во время и после дождей, а также использования на ней спортивного оборудования, не предназначенного для катания. В итоге после последнего осмотра площадки было принято решение ее демонтировать.