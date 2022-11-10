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Скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок

Сегодня, 06:43
Фото: TagilCity.ru
Площадку для скейтинга на Площади Славы в Нижнем Тагиле решено демонтировать из-за постоянных поломок оборудования. К 15 ноября все конструкции для экстремальных видов спорта будут убраны.

Скейт-площадка появилась на Площади Славы в декабре 2013 года. За девять лет конструкции на ней капитально ремонтировали два раза — в 2018 и 2021 годах. Тогда из-за изношенности рабочие заменяли почти 70% поверхности фигур и трамплинов. 

Скейт-парк на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют из-за появления дыр
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Однако за год фанера снова стала непригодной для катания. Как пояснили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством, это произошло из-за эксплуатации площадки во время и после дождей, а также использования на ней спортивного оборудования, не предназначенного для катания. В итоге после последнего осмотра площадки было принято решение ее демонтировать.

15 августа 2022 года после комиссионного обследования всех элементов скейт-площадки, с учетом интенсивности эксплуатации оборудования, принято решение о демонтаже оборудования скейт-площадки в районе проспекта Дзержинского, — сообщили редакции в управлении городским хозяйством.

На сегодняшний день на все конструкции уже убраны. На месте работает техника, которая собирает остатки сооружений в скейт-парке. Все работы должны завершиться до 15 ноября.

Площадка, где находился скейт-паркПлощадка, где находился скейт-парк
Площадка, где находился скейт-паркПлощадка, где находился скейт-парк
Площадка, где находился скейт-паркПлощадка, где находился скейт-парк
Площадка, где находился скейт-парк
Фото: TagilCity.ru

Напомним, в сентябре этого года в лесопарковой зоне Пихтовые горы открылась самая большая в Нижнем Тагиле зона для скейтинга. Ее площадь составила одну тысячу квадратных метров. Площадка полностью выполнена из бетона. Такие же места для занятия экстремальными видами спорта есть в «Тагильской лагуне-2» и парке Металлургов на Тагилстрое.

Открылась самая большая скейт-площадка Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Скейт-площадка#Демонтаж
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