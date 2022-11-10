Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович

Журналист получил высшее образование в Уральском государственном университете в Свердловске, а затем работал по распределению в Невьянске. В 1968 году переехал в Нижний Тагил, где более 20 лет работал редактором издания «Строитель», а затем журналистом в газете «Тагильский рабочий».