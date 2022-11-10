Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович

Рудольф Рабинович лежал в больнице и боролся с коронавирусом. Его сердце перестало биться 10 ноября, сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник.
Журналист получил высшее образование в Уральском государственном университете в Свердловске, а затем работал по распределению в Невьянске. В 1968 году переехал в Нижний Тагил, где более 20 лет работал редактором издания «Строитель», а затем журналистом в газете «Тагильский рабочий».
По словам коллег и знакомых, Рудольф Рабинович был хорошим учителем и наставником, неунывающим мастером, который мог обнадежить и поддержать.
О дате и времени прощания с журналистом пока не сообщается. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Рудольфа Рабиновича.