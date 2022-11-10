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Стала известна дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО ефрейтором

Дмитрия Отливана, 45-летнего ефрейтора, похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле 11 ноября. Мужчина уехал в военкомат для дальнейшего участия в СВО 3 октября.

Траурная церемония пройдет в похоронном бюро «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в 12:30 по уральскому времени. Военнослужащего, ветерана Чеченской войны, похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле, сообщили родственники Дмитрия редакции TagilCity.ru.

Фото: Сестра Дмитрия Отливана Наталья

Напомним, что тагильчанин был любим своей семьей, увлекался рыбалкой и садоводством. С начала частичной мобилизации в стране мужчина рассказывал родственником о том, что его место на спецоперации. Позже представители военного комиссариата доставили повестку.

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Смерть настигла жителя Нижнего Тагила в Новой Каховке: там военнослужащий попал под обстрел артиллерии. До этого мужчина связывался с родственниками один раз — рассказывал, что он в порядке.

#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Похороны#Военные#Спецоперация#Смерть#Анна Варнакина
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