Стала известна дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила

Траурная церемония пройдет в похоронном бюро «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в 12:30 по уральскому времени. Военнослужащего, ветерана Чеченской войны, похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле, сообщили родственники Дмитрия редакции TagilCity.ru.
Напомним, что тагильчанин был любим своей семьей, увлекался рыбалкой и садоводством. С начала частичной мобилизации в стране мужчина рассказывал родственником о том, что его место на спецоперации. Позже представители военного комиссариата доставили повестку.
Смерть настигла жителя Нижнего Тагила в Новой Каховке: там военнослужащий попал под обстрел артиллерии. До этого мужчина связывался с родственниками один раз — рассказывал, что он в порядке.