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Стала известна причина отравления детей в школе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI
Специалисты выяснили причину, по которой дети отравились в одной из школ Нижнего Тагила.

Речь идет о школе №1, где произошла вспышка норовируса. Роспотребнадзор продолжает проводить эпидемиологическое расследование, сообщает ИА «Все новости».

Предварительно известно, что специалисты нашли массу нарушений на пищеблоке столовой учреждения. Часть из них касается личной гигиены работников.

Напомним, что в прошлом месяце несколько школьников почувствовали себя нехорошо: у них наблюдались приступы тошноты, рвоты и диареи. Их отвезли в больницу.

Всех обучающихся учреждения тогда перевели на удаленный формат обучения, а затем ребята отправились на каникулы раньше положенного срока.  

Предварительные результаты проверки показали, что норовирус ребята «подхватили» именно в школьной столовой. По контракту с администрацией ее обслуживает «Комбинат общественного питания» из Полевского.

Помимо личной гигиены, в пищеблоке оказались нарушены разные процессы. Например, грязная посуда могла храниться вместе с чистой. Готовые и сырые продукты лежали рядом друг с другом. Столовая прекратила работу на 13 суток.

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За это время здесь сделали генеральную уборку, помещения продезинфицировали. 9 ноября пищеблок распахнул свои двери, но уже под присмотром санврачей.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Отравление#Дети#Столовая#Школа
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