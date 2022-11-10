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Стало известно об издевательствах над умственно отсталыми детьми под Воронежем

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

Стало известно об издевательствах над умственно отсталыми детьми под Воронежем

Уголовное дело возбудил СУ СК после инцидента в Бутурлиновском доме-интернате в Воронежской области, откуда появлялись фото со связанными детьми.

О том, что в ведомстве выясняют обстоятельства ЧП, рассказала вице-спикер Государственной Думы ФС РФ Анна Кузнецова.

Ранее в интернате для умственно отсталых детей в Воронежской области произошел скандал. В одно из местных СМИ попали снимки связанных воспитанников. Прислал их аноним.

Судя по кадрам, ребят привязывали к кроватям в различных позах. Также по ним видно, что детям заматывали руки, как в смирительных рубашках.  А один ребенок даже привязан к кровати за шею. Тогда же журналисты переслали их в департамент соцзащиты.

Глумиться над детьми, использовать их в своих целях недопустимо и виновные должны понести ответственность! – написала Анна Кузнецова.
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Ход расследования дела взят на личный контроль главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

#Елена Озерова#Общество#Дети#Интернат#Уголовное дело
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