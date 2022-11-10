Стало известно об издевательствах над умственно отсталыми детьми под Воронежем

О том, что в ведомстве выясняют обстоятельства ЧП, рассказала вице-спикер Государственной Думы ФС РФ Анна Кузнецова.
Ранее в интернате для умственно отсталых детей в Воронежской области произошел скандал. В одно из местных СМИ попали снимки связанных воспитанников. Прислал их аноним.
Судя по кадрам, ребят привязывали к кроватям в различных позах. Также по ним видно, что детям заматывали руки, как в смирительных рубашках. А один ребенок даже привязан к кровати за шею. Тогда же журналисты переслали их в департамент соцзащиты.
Глумиться над детьми, использовать их в своих целях недопустимо и виновные должны понести ответственность! – написала Анна Кузнецова.
Ход расследования дела взят на личный контроль главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.