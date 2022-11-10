Судимого мужчину ищут в Каменске-Уральском. Его обвиняют в совращении школьницы

Со слов местных жителей, изнасилование случилось тогда, когда девочка вместе с мамой и Алексеем выпивали спиртные напитки. Когда школьница опьянела, подозреваемый надругался над ней, а после над её мамой.
Инцидент раскрылся случайно: девочка проговорилась о произошедшем кому-то из взрослых, а те обратились к правоохранителям, цитирует жителей Каменска-Уральского Е1.
На поиски Харибутова брошены силы личного состава местной госавтоинспекции, ЧОПов, привлечены участковые уполномоченные.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении преступника, позвонить по телефонам: 02 или +7 (3439) 34-80-90.