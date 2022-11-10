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Судимого мужчину ищут в Каменске-Уральском. Его обвиняют в совращении школьницы

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском разыскивают подозреваемого в педофилии мужчину

41-летний Алексей Харибутов – многократно судимый житель Каменска-Уральского. Его разыскивает полиция. Мужчину обвиняют в совращении 15-летней девочки.
Алексей Харибутов
Фото: Инцидент Каменск-Уральский

Со слов местных жителей, изнасилование случилось тогда, когда девочка вместе с мамой и Алексеем выпивали спиртные напитки. Когда школьница опьянела, подозреваемый надругался над ней, а после над её мамой.

Инцидент раскрылся случайно: девочка проговорилась о произошедшем кому-то из взрослых, а те обратились к правоохранителям, цитирует жителей Каменска-Уральского Е1.

На поиски Харибутова брошены силы личного состава местной госавтоинспекции, ЧОПов, привлечены участковые уполномоченные.

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Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении преступника, позвонить по телефонам: 02 или +7 (3439) 34-80-90.

#Анна Варнакина#Полиция#Педофил#Розыск#Каменск-Уральский#Происшествия
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