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Тагильчане подерутся на мечах и постреляют из лука на Муринских прудах

Сегодня, 11:27
Фото: Творческий Урал. Туры. Походы. Сплавы. ЯРОСВЕТ ВКонтакет

В Нижнем Тагиле состоятся гуляния на Муринских прудах

Жителей Нижнего Тагила приглашают на гуляния на Муринских прудах. Мероприятие состоится 13 ноября, оно начнется в 12.00. Организаторы обещают различные конкурсы и концерт.

Традиционное праздничное гуляние будет разделено на несколько блоков. Первая часть пройдет с 12.00 до 14.00. Для детей на Гальянке будут организованы площадки с различными играми.

Также тагильчане смогут поучаствовать в состязаниях по метанию копья и стрельбе из лука, посоревноваться в поединках на казачьих шашках и мечах. Кроме того, организаторы обещают борьбу, стенки и кулачный бой.

Вторая часть мероприятия начнется в 15.00, она пройдет в Центре славянских традиций на Уральском проспекте, 111. Концерты для посетителей будут давать детская фольклорная студия «Полосонь» и фольклорный ансамбль «Весёлые горы». А с 17.00 тагильчане смогут посетить вечерку в переплясами.

Участие в гуляниях бесплатное, сообщает центр развития туризма Нижнего Тагила.

Старт гуляниям на Лисьей горе дан в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#Муринские пруды#Гуляния#Бои#Концерт#Свободное время#Туризм
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