Тагильчане подерутся на мечах и постреляют из лука на Муринских прудах

Традиционное праздничное гуляние будет разделено на несколько блоков. Первая часть пройдет с 12.00 до 14.00. Для детей на Гальянке будут организованы площадки с различными играми.
Также тагильчане смогут поучаствовать в состязаниях по метанию копья и стрельбе из лука, посоревноваться в поединках на казачьих шашках и мечах. Кроме того, организаторы обещают борьбу, стенки и кулачный бой.
Вторая часть мероприятия начнется в 15.00, она пройдет в Центре славянских традиций на Уральском проспекте, 111. Концерты для посетителей будут давать детская фольклорная студия «Полосонь» и фольклорный ансамбль «Весёлые горы». А с 17.00 тагильчане смогут посетить вечерку в переплясами.
Участие в гуляниях бесплатное, сообщает центр развития туризма Нижнего Тагила.