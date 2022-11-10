В Екатеринбурге ветклинику обвиняют в заражении кота смертельной болезнью

Пострадавшая женщина утверждает, что в клинике не созданы условия для безопасного содержания больных животных: все звери находятся в одном месте, потому «меняются» болезнями друг с другом. Женщина, которая решила предать случай народной огласки, планирует заполучить с клиники 50 тысяч рублей, потраченных на лечение у других ветеринаров, а также компенсацию морального ущерба и извинения.