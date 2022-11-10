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В Екатеринбурге ветклинику обвиняют в заражении кота смертельной болезнью

Сегодня, 15:39
Фото: 1MI
Владельцы питомца посетили ветеринарную клинику в Екатеринбурге, но вернулись из неё со смертельной болезнью: у животного обнаружили ринотрахеит. Лечение заболевания обошлось хозяева примерно в 50 тысяч рублей.

Владелица кошки не в первый раз становится клиенткой ветеринарной клиники Тебенькова. Ранее, год назад, по причине халатности персонала у женщины умер другой питомец. Жительница Екатеринбурга посчитала произошедшее случайностью и решила не портить свое отношение к владельцу ветклиники — популярному хирургу Тебенькову.

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Жизнь второго кота горожанки оказалась под угрозой, когда екатеринбурженка решила обратиться в учреждение снова. Кошка Зося заболела ринотрахеитом после того, как ей сделали операцию. Из-за заболевания животное было на грани смерти.

Пострадавшая женщина утверждает, что в клинике не созданы условия для безопасного содержания больных животных: все звери находятся в одном месте, потому «меняются» болезнями друг с другом. Женщина, которая решила предать случай народной огласки, планирует заполучить с клиники 50 тысяч рублей, потраченных на лечение у других ветеринаров, а также компенсацию морального ущерба и извинения.

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Со своей стороны представители клиники рассказали Ура.ру, что готовы разбираться в ситуации и судиться.

#Анна Варнакина#Происшествия#Кот#Животное#Болезни#Ветеринар#Екатеринбург
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