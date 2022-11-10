В Екатеринбурге ветклинику обвиняют в заражении кота смертельной болезнью

Владелица кошки не в первый раз становится клиенткой ветеринарной клиники Тебенькова. Ранее, год назад, по причине халатности персонала у женщины умер другой питомец. Жительница Екатеринбурга посчитала произошедшее случайностью и решила не портить свое отношение к владельцу ветклиники — популярному хирургу Тебенькову.
Жизнь второго кота горожанки оказалась под угрозой, когда екатеринбурженка решила обратиться в учреждение снова. Кошка Зося заболела ринотрахеитом после того, как ей сделали операцию. Из-за заболевания животное было на грани смерти.
Пострадавшая женщина утверждает, что в клинике не созданы условия для безопасного содержания больных животных: все звери находятся в одном месте, потому «меняются» болезнями друг с другом. Женщина, которая решила предать случай народной огласки, планирует заполучить с клиники 50 тысяч рублей, потраченных на лечение у других ветеринаров, а также компенсацию морального ущерба и извинения.
Со своей стороны представители клиники рассказали Ура.ру, что готовы разбираться в ситуации и судиться.