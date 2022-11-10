В неравном бою с 15 украинцами погиб житель Свердловской области

Сослуживцы уральца рассказали про последний бой мужчины. В тот день военнослужащий первым увидел перешедшего в наступление противника. Со стороны лесополосы по направлению к роте российских солдат двигались 4 танка и 3 БМП (в том числе один «Брэдли»).
Свердловчанин схватил РПГ и побежал навстречу врагу. После выстрела из боевой машины пехоты выскочило 15 человек, в числе которых контуженный механик-водитель. Противники устремились по направлению к русским.
Михаил Шлыков до последнего отстреливался от врага, менял дислокацию, однако спастись ему не удалось, сообщает Чернокоровский ДК со ссылкой на местный совет ветеранов.
Известно, что уроженец Свердловской области проходил срочную службу с 2006 по 2008 годы. На территории СВО находился с сентября текущего года.