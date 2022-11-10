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В неравном бою с 15 украинцами погиб житель Свердловской области

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI

В Свердловской области прощаются с погибшим в неравной схватке участником СВО

Михаил Шлыков (Флягин) воевал один против 15 украинских военных на территории специальной военной операции ВС РФ 9 октября, однако не вышел из схватки живым. Военнослужащий родился в селе Чернокоровское Свердловской области.
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Михаил Шлыков (Флягин)Михаил Шлыков (Флягин)
Михаил Шлыков (Флягин)Михаил Шлыков (Флягин)
Михаил Шлыков (Флягин)
Фото: Чернокоровский ДК "ВКонтакте"

Сослуживцы уральца рассказали про последний бой мужчины. В тот день военнослужащий первым увидел перешедшего в наступление противника. Со стороны лесополосы по направлению к роте российских солдат двигались 4 танка и 3 БМП (в том числе один «Брэдли»).

Свердловчанин схватил РПГ и побежал навстречу врагу. После выстрела из боевой машины пехоты выскочило 15 человек, в числе которых контуженный механик-водитель. Противники устремились по направлению к русским.

Михаил Шлыков до последнего отстреливался от врага, менял дислокацию, однако спастись ему не удалось, сообщает Чернокоровский ДК со ссылкой на местный совет ветеранов.

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Известно, что уроженец Свердловской области проходил срочную службу с 2006 по 2008 годы. На территории СВО находился с сентября текущего года.

#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Свердловская область#Военные#Спецоперация#Смерть
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