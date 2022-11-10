В неравном бою с 15 украинцами погиб житель Свердловской области

Сослуживцы уральца рассказали про последний бой мужчины. В тот день военнослужащий первым увидел перешедшего в наступление противника. Со стороны лесополосы по направлению к роте российских солдат двигались 4 танка и 3 БМП (в том числе один «Брэдли»).