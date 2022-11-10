В Нижнем Тагиле сданы все дороги в рамках нацпроекта БКД 2022 года

Специалисты осматривали новый участок дороги примерно час. Здесь отремонтировали два с половиной километра по новой дороге от улицы Академика Павлова до поселка Ольховка.
После проверки данный участок ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что во время ремонта возникала проблема выхода в тело дороги грунтовых вод. Поэтому проект пришлось изменить.
То, что здесь было, и то какой дорога стала – это, можно сказать, небо и земля, - сказал глава подрядной организации Гаджи Абдулов.
По данным председателя территориального общественного самоуправления Екатерины Ерыгиной, на объекте она присутствовала ежедневно. Она сказала, что ранее здесь наблюдались лужи, ямы. Автобус даже мог застревать в дороге.
Раньше в такую погоду дорога от Ольховки до Рудника занимала минут двадцать, а сейчас не превышает пяти минут, - заключила Екатерина Ерыгина.
Заместитель председателя комиссии Руслан Пшизов добавил, что дорожные рабочие поработали отлично. А по проекту БКД в этом году в городе отремонтировали все дороги, которые планировали.