В РФ октябрь текущего года стал одним из самых теплых за 131 год

По сообщению телеканала 360tv.ru, метеорологические наблюдения в России начали вести в 1891 году. С этого времени прошедший октябрь стал одним из самых теплых. Показатели температуры воздуха в октябре были выше в 2018 году. Тогда в европейской части государства температура воздуха была на два с половиной градуса выше климатической нормы, а в северной - на десять градусов. Кроме этого, в ноябре в Российской Федерации также наблюдается теплая погода: девятого ноября в Москве температура воздуха прогрелась до десяти градусов тепла.